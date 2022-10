VENETO – Recuperate due persone in montagna: una è grave

Poco prima di mezzogiorno la Centrale del 118 ha chiesto l’intervento di una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore per raggiungere un luogo, e dare successive indicazioni all’equipaggio, dove dei passanti avevano trovato un uomo incosciente, poco fuori dell’abitato di Laggio. Il 76enne di Villorba (TV), che era scivolato a bordo della strada asfaltata probabilmente a causa di un malore, è stato preso in carico dal personale medico dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, imbarellato e caricato a bordo, per essere trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Belluno. Alle 14.20 circa l’elicottero è volato sul Col de Medo, Tre Cime di Lavaredo, a seguito di un’attivazione tramite GeoResQ. Un escursionista di 77 anni, di Isera (TN), che si trovava in compagnia di altre due persone si era infatti sentito poco bene. Recuperato, l’uomo è stato accompagnato per i dovuti accertamenti all’ospedale di Belluno.