23 Settembre 2025 - 10.34

Veneto – Recuperata coppia in difficoltà sotto la Punta Nera

REDAZIONE
Salita al lago del Sorapis dal sentiero più conosciuto, ieri una coppia di turisti francesi ha poi deciso, dato l’affollamento di persone, di rientrare a valle da un altro itinerario, quello che sale alla Forcella Punta Nera e poi scende verso Forcella Faloria. Un itinerario ripido, che presenta dislivello e un tratto di ferratina. Partiti e arrivati sotto Punta Nera, hanno perso la traccia e hanno chiesto aiuto. Messi in contatto telefonico nel tardo pomeriggio con il Soccorso alpino di Cortina, dopo averne individuato la posizione, l’uomo e la donna sono stati guidati sul percorso corretto, da dove però – ormai sfiniti dalla stanchezza, senza pila, abbigliamento e attrezzature adeguati, lei impaurita – non sono più stati in grado di avanzare, complice anche la presenza della nebbia. Una squadra è salita in jeep ai Tondi del Faloria, per poi proseguire a piedi e raggiungerli in una mezz’ora. I soccorritori hanno quindi assicurato entrambi a loro con una breve corda, li hanno riaccompagnati fino al mezzo e da lì alla loro auto. L’intervento si è concluso alle 22.30 circa.

