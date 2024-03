VENETO – Rapinano violentemente un 13enne: arrestati tre minorenni

La Polizia di Padova ha arrestato tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, accusati di aver aggredito e rapinato un ragazzo di 13 anni.

L’aggressione è avvenuta lunedì scorso, ma è stata resa nota solo oggi. Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti sul posto e hanno ascoltato la testimonianza del ragazzo, il quale ha raccontato di essere stato fermato da quattro giovani che gli hanno chiesto del denaro. Di fronte al suo rifiuto, uno di loro lo ha colpito con uno schiaffo e un altro ha cercato di rubare dal suo borsello, senza successo. Infine, uno degli aggressori lo ha spinto a terra con un calcio. Una quarta ragazza ha assistito alla scena. Il gruppo è stato rintracciato poco distante e portato in Questura per le procedure di rito.

Tutti i giovani hanno precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Due di loro hanno già ricevuto l’Avviso Orale dal Questore Marco Odorisio. In collaborazione con la Procura della Repubblica dei Minori di Venezia, i tre sono stati arrestati per tentata rapina in concorso. Il quindicenne e il sedicenne sono stati condotti presso l’Istituto per Minori di Treviso, mentre il diciassettenne è stato affidato alla sua famiglia in attesa dell’udienza di convalida.

Ulteriori indagini hanno rivelato che due di loro erano coinvolti in un altro furto aggravato il 10 marzo scorso, ai danni di un negozio, per il quale era stato già arrestato un individuo di 27 anni.