VENETO – Raffica di recuperi in montagna: due svedesi, una ceca, due americane e un 73enne perso

Nel pomeriggio l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto nel comune di Canale d’Agordo, dove due turiste statunitensi di 19 e 23 anni, sorprese dal temporale, erano impaurite e non più in grado di proseguire autonomamente.

Una squadra del Soccorso alpino di Longarone è stata inviata sotto Cime Nerville, poiché un’escursionista 37enne della Repubblica Ceca, che stava salendo lungo il sentiero 528 si era persa ed era incrodata sopra un salto di roccia. Senza avere le coordinate esatte della posizione, una squadra si è incamminata e in un’ora e mezza è riuscita a individuarla. I soccorritori si sono calati per una ventina di metri, l’hanno assicurata per poi iniziare con lei la salita verso il sentiero. La donna però a un certo punto non ce la faceva più a proseguire. È quindi intervenuta l’eliambulanza che ha recuperato lei e i due soccorritori verso le 21.

Il Soccorso alpino di Cortina è invece andato incontro in jeep a due turiste svedesi, in zona Col dei Bos, dopo averle guidate con indicazioni telefoniche al rientro da un punto difficoltoso per loro.

Sempre per il Soccorso alpino di Cortina, si è concluso attorno all’una il recupero di un escursionista di 73 anni, che aveva avuto dei problemi scendendo dai Tondi di Faloria verso Valle Orita. Verso le 21 è infatti scattato l’allarme per quest’uomo che, prima di riuscire a capire meglio la sua posizione, non è più stato contattabile telefonicamente. Una squadra è quindi partita dall’alto per cercare di individuarlo, una dal basso. Ritrovato, l’uomo è stato trasportato per un tratto in barella fino all’ambulanza, che lui ha però rifiutato.