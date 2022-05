VENETO – Producevano e vendevano Lego contraffatti: sequestrate 900 miniature, tre indagati

Un’operazione della Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha portato al sequestro, oltre che allo smantellamento dell’intera filiera di produzione e commercializzazione, di uno stabilimento che produceva giocattoli a marchio Lego contraffatti, soprattutto minifigures raffiguranti Vasco Rossi, Maneskin, Ligabue, Donald Trump e diversi personaggi famosi. Le miniature non erano presenti in nessun catalogo.

Le indagini sono scattate in un negozio di giocattoli di Fogliano in provincia di Reggio Emilia; le minifigures in questione non erano presenti nei cataloghi e inoltre non presentavano il marchio di sicurezza Ce. Il negozio, del quale era titolare un veronese, è risultato uno dei quattro appartenenti ad una società con sede in Veneto. Gli altri tre negozi avevano tutti sede in Veneto. 900 le miniature sequestrate.

Risalendo il percorso di approvvigionamento, i militari hanno anche individuato un fornitore della Bergamasca e una terza persona che materialmente realizzava le miniature: un tassista residente a Lucca, che si era costruito un vero e proprio laboratorio dedicato all’attività. Anche il materiale qui presente è stato sequestrato.