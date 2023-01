VENETO – Presa la coppia delle spaccate che ha seminato il panico nel Veneziano: rimessi in libertà con divieto di dimora a Venezia

La scorsa settimana avevano terrorizzato diversi Comuni del Veneto orientale e a bordo di un’auto medica rubata alla Croce Rossa avevano colpito diversi esercizi commerciali (a Marcon, Quarto d’Altino, Mestre), sfondando vetrine e cercando di rubare quello che potevano, abbandonando infine il mezzo e dileguandosi. Sono stati identificati ma non in flagranza di reato per cui erano stati denunciati.

Sono stati però intercettati nella notte fra venerdì e sabato dopo l’ennesima spaccata. Si tratta di una coppia toscana (lui 36 anni, lei poco più giovane). Avevano preso di mira la Fioreria Rossa a Mestre tentando di sfondare la vetrina del negozio e sono stati segnalati da un passante. Il pronto intervento della polizia ha permesso la loro cattura. Sono rimasti in cella di sicurezza per mezza giornata e poi rimessi in libertà con la decisione del giudice di imporre loro il divieto di dimora nel Comune di Venezia.