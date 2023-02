VENETO – Presa la banda delle tabaccherie e dei distributori: moltissimi colpi fra Vicentino e Padovano

I carabinieri di Mestrino, assieme a quelli di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino, hanno arrestato tre persone: un 24enne russo, una 25enne vicentina e un 31 enne vicentino di Grisignano, ritenuti responsabili di una lunga serie di colpi fra le province di Padova e Vicenza ai danni di tabaccherie e stazioni di servizio.

Le indagini sono partite dopo un furto ai danni di una tabaccheria di Mestrino nel settembre del 2022. I tre vennero ritenuti responsabile di molti furti, fra cui quello di targhe del 17 ottobre 2022 a Veggiano (Padova), di gratta e vinci (per un valore di 2700 euro) ai danni di una tabaccheria di Grantorto il 19 ottobre 2022. Tentarono anche di forzare le colonnine di self service in due aree di servizio sempre a Grantorto il 24 ottobre. Il 28 ottobre rubarono targhe a Castegnero e il 30 ottobre derubarono un autolavaggio di Veggiano (bottino 206 euro). Un elenco lunghissimo cui si aggiungono: furto ai danni di un autolavaggio a Limena (3 novembre, 900 euro), furto ai danni del bar di un distributore e dello stesso distributore a San MArtino di Lupari (4 novembre, 350 euro complessivi); furto di soldi alla colonnina di un distributore di Curtarolo di Grantorto il 7 novembre (905 euro); furto in impianto di pesca sportiva a Camisano lo scorso 8 novembre (260 euro).

Lo scorso novembre 2022 i carabinieri della Stazione di Mestrino, a Grisignano di Zocco, li hanno sorpresi in possesso di numerosi attrezzi da lavoro utilizzati per la commissione dei furti, materiale elettronico, precedentemente asportato presso il cantiere di una società di Piazzola sul Brenta e presso il cantiere di una società di costruzioni di Grisignano di Zocco per un valore complessivo di oltre € 15.000,00.

Nel corso delle operazioni per l’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate perquisizioni domiciliari hanno dato esito positivo. Venivano infatti trovate nella disponibilità del primo indagato sette carte magnetiche prepagate di carburante del valore di € 50,00 cadauna, che venivano poste in sequestro in quanto ritenute di provenienza illecita.