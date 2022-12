VENETO – Picchia a sangue la fidanzata: arrestato 37enne

Un 37enne domenicano è stato arrestato ieri mattina in via Luigi Sturzo a Treviso. L’uomo ha raggiunto la fidanzata italiana e la sua amica colombiana nell’abitazione nell’abitazione della donna. Le due avevano passato una notte in locale di Treviso. Ha aggredito la fidanzata con violenti calci e pugni, prendendosela anche con l’amica. La notizia è riportata dal Gazzettino.

La furia contro le due sarebbe scattata senza alcun motivo. Avrebbe sferrato calci violenti sul volto e sul torace della donna. Le due non sono riuscite a chiamare i soccorsi perché il 37enne si era impossessato dei loro telefonini. A dare l’allarme sono stati i vicini. Sul posto si sono portate due pattuglie del Nucleo Radiomobile. I militari hanno cercato l’uomo che nel frattempo si era dato alla fuga. La fidanzata è stata trasportata in ospedale con gravi lesioni ed ha subito un delicato intervento chirurgico. Il 37enne è stato rintracciato dopo un’ora nella sua abitazione ed è stato arrestato per lesioni personali gravissime e rapina aggravata.

domiciliato a Preganziol. Si trova ora nel carcere di Santa Bona.