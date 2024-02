VENETO – Pesce luna gigante si arena sulla spiaggia del Lido di Venezia

VENEZIA, CARCASSA DI UN PESCE LUNA SI ARENA SULLA SPIAGGIA DEL LIDO

Alle 15:15, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la spiaggia dell’ex ospedale al mare del lido di Venezia, dopo la segnalazione di alcuni passanti per la presenza di una carcassa di un pesce di grandi dimensioni, spiaggiato nel bagnasciuga. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno constatato che si trattava di un pesce Luna lungo oltre 2,5 mt per un’altezza di 1,5 mt. Dopo aver informato diversi enti, i vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la carcassa in accordo con la polizia locale, anche per le previsioni in peggioramento del mare. La carcassa, dal peso stimato di una decina di quintali è stata posizionata in zona sicura, coperta e transennata. Domani l’azienda Veritas trasporterà la carcassa del pesce, uno dei più longevi al mondo, in un deposito per essere messa a disposizione dell’università di Padova per delle ricerche. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono terminate alle 19.30.