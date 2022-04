VENETO – Perde i sensi mentre va in bici: 52enne muore per un malore

Un 52enne, Andrea Tesser, impiegato di banca a Conegliano e residente a Ceneda, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, quando il suo cuore ha ceduto mentre faceva un giro in mountain bike. I fatti sono accaduti a Vittorio Veneto, in via dell’Artigliere, nella zona di Cozzuolo. L’uomo, dopo il malore, è caduto a bordo strada in un fossato ed è stato trovato ormai privo di vita da una signora, residente nelle vicinanze. Medico e infermieri del Suem sono intervenuti sul posto quando ormai non c’era più niente da fare.