VENETO – Padre e figlia in scooter contro segnale stradale: lei perde la vita, lui rimane ferito gravemente

Poco dopo le 18.30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP7 in via Rebosola a Correzzola (Padova) per la fuoriuscita autonoma di uno scooter con a bordo padre e figlia, finiti contro un segnale stradale: deceduta la ragazza, gravemente ferito il padre. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con i sanitari. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della donna 33enne. Il padre è stato stabilizzato dai sanitari ed elitrasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20:30.