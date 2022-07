VENETO – Nuovo caso di virus West Nile: paziente in terapia intensiva – Il virus, la prevenzione

Nuovo caso di virus West Nile in Veneto e ancora in provincia di Padova. Questa volta si tratta di un paziente di 84 anni residente a Limena, ricoverato nell’Azienda Ospedaliera di Padova. Già dal 19 luglio, quando si era recato in ospedale, presentava sintomi riconducibili al West Nile. Le sue condizioni neurologiche sono progressivamente peggiorate fino al ricovero in terapia intensiva. Le analisi hanno poi confermato la diagnosi

Informazioni e prevenzione virus West Nile (Min. Salute)