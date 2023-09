VENETO – Muore in un incidente in autostrada, ma ad ucciderlo sarebbe stato il conducente

Incredibile svolta sulle indagini relative ad un incidente mortale avvenuto domenica sera in autostrada A13, nel territorio di Bologna. Un’automobile ha tamponato il veicolo davanti e poi è finita fuori strada. A bordo il guidatore, M.G., 34enne albanese residente in Veneto, ad Eraclea, rimasto illeso, mentre il passeggero I.D. connazionale 47enne è morto. I rilievi avrebbero stabilito che a causare la morte non sarebbe stato lo schianto, ma alcune ferite all’addome, inferte probabilmente con un cacciavite. Si ipotizza che dopo aver aggredito il passeggero, M.G. abbia perso il controllo del veicolo. Il passeggero è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Indaga la Squadra Mobile.