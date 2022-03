VENETO – Muore il fratello: lui tiene la salma per 10 giorni in casa

Dramma della solitudine a Onara di Tombolo in provincia di Padova. Il fatto è riportato dal Mattino di Padova. Un uomo di 58 anni, R.F., ha vegliato sul corpo del fratello morto, di 55 anni, senza comunicarne il decesso. I due fratelli erano seguiti dai servizi sociali. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato proprio dai servizi sociali e dalla Polizia Locale venerdì 11 marzo. I due fratelli in passato, tennero il corpo della madre morta in casa per qualche giorno.