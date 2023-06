VENETO – Motociclista fuori strada: ferito gravemente

INCIDENTE A CURTAROLO (Padova), MOTO IN UN FOSSATO: FERITO IL CENTAURO

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, alle 7:30, per soccorrere un motociclista finito con il proprio mezzo in un fossato, al Km 15 della strada Valsugana, a Curtarolo (PD).

La squadra dei vigili del fuoco di Cittadella giunta sul posto, ha immediatamente soccorso il centauro per affidarlo poi alle cure del personale sanitario, che lo ha trasferito in ospedale.

A recuperare la moto, ci ha pensato l’autogru della centrale di Padova.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 9:30.