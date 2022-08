VENETO – Moto fuori strada, muore 47enne

Un motociclista è deceduto in un incidente avvenuto stamani, intorno alle ore 6:20, nella periferia di Cologna Veneta (Verona) in via Quari Destra. Un motociclista di 47 anni, per cause e dinamiche da accertare, è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Pressana. Nel sinistro il mezzo ha preso fuoco.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con i Vigili de fuoco e i Carabinieri, per i rilievi. (ANSA).