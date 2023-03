VENETO – Morto Giorgio Miatello, sopravvissuto al delitto di San Martino di Lupari

È morto nel pomeriggio del 28 febbraio, nella casa di cura di Camposampiero dov’era ricoverato, Giorgio Miatello, 89 anni. L’uomo era stato dimesso da poco dall’ospedale in seguito all’aggressione subita lo scorso 27 dicembre nella sua casa di San Martino di Lupari, nel quale morì la moglie Angela Sarto, 84 anni.

Se ne va quindi l’unico testimone del massacro, per il quale la sola sospettata è la figlia Diletta, ex vigilessa di Cassola di 51 anni che era da poco tornata a vivere con i genitori, arrestata in seguito al fatto e ora detenuta al carcere femminile di Montorio Veronese. Per lei ora la situazione si complica, in quanto dovrà rispondere di due omicidi volontari, aggravati dal vincolo di parentala.