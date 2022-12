VENETO – Donna massacrata e uccisa, ferito gravemente il marito

Macabra scoperta stamane a San Martino di Lupari (Padova), dove una donna di 84 anni è stata massacrata e uccisa mentre il marito 89enne è stato ferito gravemente. L’allarme è stato dato da una delle figlie della coppia stamane alle 11, che li ha ritrovati in un lago di sangue. Il marito è stato elitrasportato in ospedale. L’abitazione di via Galilei è stata transennata dai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi del caso. Non sarebbe, secondo le prime ipotesi, una rapina finita male, ma la tragedia potrebbe essere scaturita in ambito familiare. Non vi sarebbero infissi e porte forzate e i beni di valore non sarebbero stati asportati