VENETO – Manovre azzardate con auto sportive sui passi dolomitici: ritirate 10 patenti in un colpo solo

Operazione dei carabinieri nei passi dolomitici in prima mattinata. I militari hanno fermato una carovana composta da una decina di auto sportive e gli automobilisti sono stati multati con sanzioni elevate. Avrebbero messo in atto manovre ad alto rischio per la circolazione stradale: sorpassi alle guide contromano. A tutti è stata ritirata la patente e complessivamente sono state elevate 37 contravvenzioni. I piloti sono stati costretti a rientrare ai rispettivi domicili seguendo il percorso più breve.

Alcuni giorni fa, sempre in prossimità dei passi bellunesi, i carabinieri avevano ritirato altre sei patenti, per analoghe condotte pericolose di altrettanti automobilisti alla guida di vetture sportive, di grossa cilindrata.