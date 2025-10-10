CRONACA
10 Ottobre 2025 - 15.36

Veneto – Malore sul Lagazuoi, undicenne soccorso in quota e portato in ospedale

REDAZIONE
Momenti di paura oggi sul Sentiero attrezzato dei Kaiserjäger, sopra Cortina d’Ampezzo, dove un undicenne tedesco ha accusato un malore mentre saliva verso la cima del Piccolo Lagazuoi insieme alla madre.

L’allarme è scattato attorno alle 14. La Centrale del 118 ha inviato sul posto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che è riuscito ad atterrare poco sopra il punto in cui si trovavano i due escursionisti. L’équipe medica, con il tecnico di elisoccorso, ha raggiunto il ragazzo, prestando le prime cure sul posto.

Dopo la valutazione, il bambino e la madre sono stati imbarcati e trasportati all’ospedale di Pieve di Cadore per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

