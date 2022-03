VENETO – Malore stronca 22enne, trovato morto dai genitori

Tragedia all’alba di stamattina, martedì 22 marzo, a Selva di Volpago del Montello, nel Trevigiano, in via Castagnè. Un 22enne è stato trovato morto a bordo della sua automobile di fronte a casa sua. Il giovane, Samuel Carletti, era uscito di casa ed è stato trovato esanime dai suoi genitori, che non vedendolo rientrare erano usciti di casa per cercarlo. Medico e infermieri del Suem hanno solo potuto constatarne la morte. Ancora ignote le cause del decesso, anche se si sospetta un malore o un infarto. Sul posto anche i carabinieri di Montebelluna per accertamenti. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Montebelluna. Carletti era un tipo molto sportivo e con la passione per il body building.