Veneto – Malore mentre fa trekking, escursionista soccorsa con l’elicottero

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto ieri alla Casera Col Marsang, a circa 1.290 metri di quota, per una 79enne di San Vendemiano, che si era sentita male. L’eliambulanza ha dapprima sbarcato con un verricello medico e tecnico di elisoccorso, per atterrare subito dopo nelle adiacenze dell’edificio. Controllate le sue condizioni, i soccorritori hanno caricato in barella la donna, per poi trasportarla in elicottero. L’escursionista è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale di Belluno.