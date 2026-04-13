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13 Aprile 2026 - 10.52

Veneto – Malore mentre fa trekking, escursionista soccorsa con l’elicottero

REDAZIONE
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L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto ieri alla Casera Col Marsang, a circa 1.290 metri di quota, per una 79enne di San Vendemiano, che si era sentita male. L’eliambulanza ha dapprima sbarcato con un verricello medico e tecnico di elisoccorso, per atterrare subito dopo nelle adiacenze dell’edificio. Controllate le sue condizioni, i soccorritori hanno caricato in barella la donna, per poi trasportarla in elicottero. L’escursionista è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale di Belluno. 

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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