VENETO – Malore fatale per centauro 70enne: muore sui Colli Euganei

Nella tarda mattinata di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona impervia di Via Lucerna a Baone per soccorrere un centauro 70 enne colto da malore. Si tratta di Eros Lorenzin, residente a Baone appassionato di motocross. L’uomo è stato raggiunto dai pompieri di Este e assistito congiuntamente al personale del SUEM intervenuto anche con l’elisoccorso. Purtroppo nonostante i soccorsi l’uomo è deceduto. Sul posto i carabinieri.