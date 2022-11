VENETO – Macchina sotto camion: donna di 48 anni perde la vita

Ieri pomeriggio, lungo la statale Romea, a Chioggia, una donna di 48 anni, Francesca Penzo, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un camion.

Secondo la ricostruzione, la macchina della donna sarebbe finita sotto al camion per cause ancora in accertamento, mentre andava in direzione Chioggia. La donna, poco prima, aveva colpito in modo non grave un’altra auto, ma era bastato perché perdesse il controllo del mezzo finendo contro l’autocarro. La Romea è rimasta chiusa per ore con gravi conseguenze per il traffico.