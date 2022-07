VENETO – Locali frequentati da soggetti pericolosi: il Questore chiude tre bar

Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, ha dato l’ordine, martedì sera, intorno alle 20, di chiudere tre locali pubblici nel quartiere Piave a Mestre. Le tante segnalazioni e informazioni raccolte dalle forze dell’ordine hanno portato i tre bar ad essere considerati ritrovo di persone pregiudicate e pericolose. I locali sono il bar “Girasole” di via Aleardi, il “Best Service” in via Piave e la “Pizzeria Heart” in via Gozzi. Tutti e tre sono stati chiusi per quindici giorni.

Il provvedimento è scattato martedì alle 20, mentre oggi alle 17 è prevista una commissione consiliare con sopralluogo al sottopasso della stazione, simbolo dello spaccio e della violenza su terraferma di Venezia.