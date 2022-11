VENETO – La presidente di Team For Children indagata: avrebbe usato fondi per spese personali- Respinge ogni accusa

La presidente della onlus Team for Children, Chiara Girello Azzena, è indagata per appropriazione indebita. Secondo le indagini della procura di Padova (titolare delle indagini Sergio Dini), avrebbe utilizzato fondi versati all’associazione – che si occupa dei bambini malati del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Padova – per spese personali e viaggi. Viene contestata l’appropriazione di decine di migliaia di euro ed ora rischierebbe il rinvio a giudizio. Secondo la ricostruzione del Gazzettino avrebbe ricevuto l’avviso di garanzia a febbraio ed avrebbe respinto ogni accusa.

Secondo le accuse avrebbe effettuato anche spese di riparazione della macchina e viaggi in Sardegna, dove la donna è residente, oltre che spese alimentari e la cessione di condizionatori donati all’associazione che sarebbero stati trovati a casa di alcuni parenti. La donna, come già scritto, respinge ogni accusa. Ora l’inchiesta è stata chiusa e si attende la decisione del pm sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.