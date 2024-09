Veneto – Iscrizioni aperte per il Tiramisù Day

Tiramisù Day Treviso, iscrizioni aperte

Tutto pronto per la 7ª edizione con otto appuntamenti per grandi e piccini che valorizzano storia e cultura del dessert trevigiano.

Servite nelle piazze oltre 10.000 porzioni del celebre dessert, tanta attenzione anche alle intolleranze a glutine e lattosio.

Il ricavato destinato alla Fondazione Telethon.

Ufficialmente aperte le iscrizioni per il 7° Tiramisù Day Treviso, vero e proprio evento diffuso che domenica 6 ottobre animerà le piazze del centro storico con ben otto iniziative che valorizzeranno la cultura e il legame della città con il dessert più famoso al mondo.

L’appuntamento, promosso dall’Associazione Tiramisù di Treviso APS e da Assocuochi, partirà da Piazza Borsa, Loggia dei Trecento, Piazza dei Signori e Piazza Aldo Moro dove, dalle 9:00 alle 10:00, gli appassionati non professionisti iscritta alla Tiramisù Challenge potranno consegnare il proprio tiramisù homemade. I dessertverranno valutati dagli Chef di Assocuochi Treviso che decreteranno il migliore di ogni postazione e, per i vincitori, seguirà la finale presso la Loggia dei Cavalieri (premiazioni ore 14:30).

Contemporaneamente, nella Loggia dei Cavalieri, si terrà la 2ª gara TiramisùPER… intolleranti a glutine e/o lattosio, evento nato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiaci che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema delle intolleranze alimentari; stessa location anche per il 2° Tiramisù dei sindaci che vedrà sfidarsi, in diretta, una decina di sindaci, i quali prepareranno il Tiramisù di Treviso classico con i sei ingredienti della tradizione.



Ritorna, inoltre, PasseggiAMO Treviso aspettando il Tiramisù, passeggiata benefica non competitiva all’interno delle mura cittadine, il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Telethon, con partenza alle ore 10:00 da Piazza Università.

Dalle 15:30 alle 16:30 in Loggia dei Cavalieri si terrà il dibattito culturale con l’Accademia del Tiramisù in cui sociologi e storici, scrittori e giornalisti racconteranno la vera storia del Tiramisù di Treviso; a seguire, dalle 16:30 alle 17.00, avrà luogo Narrazione in movimento del Tiramisù di Treviso, una rievocazione storica in abiti d’epoca sul legame intimo di questo dolce con la donna trevigiana.



Tra gli appuntamenti più attesi quello delle Degustazioni diffuse, dalle 9:00 alle 19:00, quando in tutte le maggiori piazze verranno servite oltre 10.000 porzioni di Tiramisù di Treviso classico, nonché la variante senza glutine e lattosio grazie al ristorante Le Querce. Queste saranno accompagnate da 3.000 calici di Prosecco Superiore DOCG offerti dalle cantine Val D’Oca, e da assaggi del liquore «Tiramisù di Casa» cortesia della Bonaventura Maschio. Anche in questo caso il ricavato andrà a favore di Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare.



Infine, dalle 14:00 alle 18:00, sempre nelle maggiori piazze trevigiane, appuntamento con il Laboratorio di Tiramisù per bambini i quali avranno a disposizione materie prime, attrezzature e la maestria delle Lady Chef che li seguiranno passo dopo passo nel creare il dolce trevigiano per eccellenza.

Fondamentale per la realizzazione dell’evento il sostegno dei partner, come: Cantine Val d’oca, che fornirà tutto il Valdobbiadene DOCG servito durante l’evento, il caffè di Dersut Caffè, Latteria Soligo con il mascarpone, Meesoo e Dolcefreddo Moralberti; senza trascurare i partner tecnici dell’iniziativa come Forno Bonomi, Scabroso Zuccheri, Eurovo e TheoCacao.

Tiramisù Day Treviso si conferma come un evento che hal’obiettivo di valorizzare e distinguere il famosissimo dessert e calamitare in città un foltissimo pubblico di appassionati e di curiosi.

Tutti dettagli su www.tiramisudaytreviso.it