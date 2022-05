VENETO – Investita mentre sta cercando di riprendere il cane: cinquantenne finisce all’ospedale

Alle cinque di ieri, 12 maggio, una cinquantenne, B.E., è rimasta coinvolta in un incidente stradale, riportando diverse fratture su tutto il corpo. Il tutto è successo a Biadene di Montebelluna, in via Feltrina nord, non distante da civico 84. A investire la donna un autocarro in transito guidato da un cinquantenne di Castelfranco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, la donna stava recuperando il proprio cane , scappatole mentre lo portava a passeggio. La signora ora non è in pericolo di vita: trasportata all’ospedale dal SUEM 118, al pronto soccorso di Treviso è stata sottoposta alle cure del caso.