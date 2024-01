VENETO – Investe un 15enne sulle strisce, fugge e poi si presenta alla Polizia Locale preso dal panico

Investe un ragazzo, si allontana e poi si presenta al Comando di Polizia Locale preso dal panico. È successo stamattina alle 7.30 in via Marconi a Monselice (Padova). Il conducente di una Dacia Sandero, di 79 anni, ha investito un 15enne che stava attraversando le strisce pedonali. Il giovane è finito sul cofano dell’auto per poi cadere a terra. Soccorso dagli amici in attesa dell’arrivo dei sanitari, è stato successivamente trasportato all’ospedale di Schiavonia. Fortunatamente non è in condizioni critiche. L’uomo alla guida si è allontanato salvo poi presentarsi al Comando preso dal panico. Ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.