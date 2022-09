VENETO – Infortunio alla caviglia per un escursionista: 51enne recuperato sul Rifugio Venezia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina alle 9.20 circa il 118 è stato contattato da un escursionista che, dopo aver riportato un trauma alla caviglia, aveva raggiunto il Rifugio Venezia, ma non era più in grado di proseguire autonomamente. Una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore ha raggiunto in fuoristrada il 51enne di Treviso e lo ha accompagnato a Vodo, all’appuntamento con l’ambulanza partita poi verso Cortina.