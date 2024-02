VENETO – Infermiera muore travolta da catasta di legno

Un’infermiera di Roncade (Treviso), Ombretta Castellani di 50 anni, è morta in un grave incidente domestico avvenuto nel cortile della sua abitazione sita in via Erbe. La donna è stata travolta da una catasta di legno da ardere che si è improvvisamente rovesciata addosso a lei.

Ad avvertire i soccorsi sono stati i vicini che hanno sentito un forte rumore. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente indagano ii carabinieri di Roncade

La donna aveva lavorato al San Camillo di Treviso fino al 2021, lavorando nel laboratorio analisi. Lascia il marito e due figli.