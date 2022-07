VENETO – Incidente mortale in A4: code e traffico bloccato lungo la Serenissima

Alle 6:30, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, lungo il passante tra gli svincoli di Martellago e Preganziol, in direzione Trieste, per il tamponamento di un camion fermo da parte di un’autovettura: deceduto il conducente dell’automobile e ferito gravemente il passeggero di quest’ultimo mezzo. I pompieri arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due persone dall’auto. Il passeggero è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM ed elitrasportato in ospedale. Niente da fare, purtroppo, per il conducente deceduto nonostante i soccorsi, come accertato dal medico del SUEM. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa