VENETO – Incidente in A4: lunghe code tra Verona e Montecchio (in aggiornamento)

Incidente questa mattina in A4, nel tratto che collega Verona Est e Montecchio in direzione Padova. Ancora da verificare le dimensioni dello scontro ed eventuali danni, ma la coda al momento si estende per circa 12 chilometri.