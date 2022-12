Incidente stamane alle 6.40 in via Dalesmanina a Borgoricco in provincia di Padova. Coinvolto un camion e un’autovettura. Il mezzo pesante è finito fuori strada, finendo un un fossato. Sul posto i vigili del fuoco. Particolarmente difficili le operazioni di estrazione dell’autista del camion rimasto bloccato nella cabina. L’uomo è rimasto ferito seriamente. Ferito in maniera più lieve il conducente dell’auto