Veneto in zona gialla? Lo scenario in peggioramento

Peggiora, in modo lento ma costante, lo scenario del Covid in Italia. L’Alto Adige è fortemente indiziato di passare in giallo da lunedì prossimo, ovvero il 6 dicembre. Tre Regioni (oltre allo stesso Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia già in giallo e la Val d’Aosta) che sforano il parametro dell’occupazione dei posti letto ordinari, e due regioni sopra soglia per le terapie intensive (lo stesso Friuli Venezia Giulia e l’Umbria), con Veneto, Lazio e Marche in bilico. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio Agenas aggiornato a ieri sera, da cui si evince che a livello nazionale i ricoveri sono ancora sotto soglia: le terapie intensive al 7% e i ricoveri ordinari al 9.

Ricordiamo l’attribuzione dei colori: passano in giallo le regioni che sforano contemporaneamente tre limiti: quello dell’incidenza (50 positivi su 100mila abitanti), quello dell’occupazione dei posti letto in area non critica (15%) e quello dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (10%). Mentre ormai tutte le regioni hanno oltrepassato la soglia dell’incidenza – alcune abbondantemente – la partita si gioca principalmente su ricoveri ordinari e rianimazioni.