VENETO – Il Soccorso Alpino salva una cinese, una milanese e una tedesca: raffiche di malori e ferimenti

Questa mattina verso le 8 il Soccorso alpino di Feltre è salito al Rifugio Boz, nel comune di Cesiomaggiore, dove un’escursionista cinese, che ieri si era fatta male a una gamba durante l’avvicinamento, non era più in grado di proseguire la camminata da sola. I soccorritori si sono avvicinati con i mezzi fino a Malga Neva per poi procedere a piedi. Una volta dalla ragazza, una 27enne in vacanza con il compagno, le hanno immobilizzato la gamba, l’hanno imbarellata e trasportata fino al fuoristrada, per poi accompagnarla all’ospedale di Feltre. Attorno alle 10.30 una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina è stata invece inviata nei Serrai di Sottoguda, per una donna che, mentre stava passeggiando con un’altra persona, aveva riportato un probabile trauma alla caviglia. La 76enne di Milano è stata recuperata dai soccorritori e portata fino al rendez vous con l’ambulanza dei volontari di Alleghe, che è partita in direzione dell’ospedale. Alle 11.20 l’elicottero di Dolomiti Emergency è infine decollato verso il Rifugio Berti al Popera, nel comune di Comelico Superiore, dopo che un’escursionista, partita per un giro in compagnia, era ritornata indietro colta da malore. La 52enne tedesca è stata valutata dal medico dell’equipaggio, per poi essere caricata a bordo e portata all’ospedale di San Candido per le verifiche del caso.