VENETO – Il Soccorso Alpino recupera uno svedese, una donna di 79 anni e una coppia di 70enni

Alle 10.30 circa la Centrale del Suem è stata allertata da un escursionista svedese, che non riusciva più a sentire e vedere il compagno, con cui stava cercando di raggiungere una zona panoramica sul Col del le Bisse nei Cadini di Misurina, percorrendo un tratto roccioso. Mentre decollava l’elicottero di Dolomiti Emergency e veniva mandata in zona una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, l’escursionista richiamava dicendo di aver visto l’amico, che era ruzzolato una cinquantina di metri, ma stava bene era solo un po’ scosso e non aveva bisogno di aiuto. Data la dinamica della caduta, l’eliambulanza ormai sul posto ha verificato la situazione, individuando il 32 enne, comunque in difficoltà, recuperandolo con un verricello di 70 metri e trasportandolo al Rifugio Auronzo, salvo poi essere richiamata per imbarcare anche il secondo turista. Entrambi dal Sentiero Bonacossa verso Forcella Rin Bianco, una volta scollinato erano usciti dalla traccia inizianodo a salire, quando uno dei due era caduto senza riportare conseguenze.

Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo ha poi recuperato una 79enne di Pieve di Cadore (BL) sul Col de Varda, dopo che si era procurata un probabile trauma alla caviglia che le impediva di proseguire. La donna è stata affidata all’ambulanza. I soccorritori hanno poi riportato a valle una coppia 70enne esausta e ferma tra il Rifugio Auronzo e il Lavaredo.