“Soir” un bel esemplare di labrador era rimasta incastrata in uno spazio confinato di circa 20 centimetri tra due muri di recinzione in via 28 Aprile, a Mogliano Veneto (TV). A soccorrere il cane, stamattina, ci ha pensato una squadra dei vigili del fuoco del comando di Treviso, che ha demolito una parte del muro per poterlo così recuperare e riaffidarlo alle cure del legittimo proprietario.