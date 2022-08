VENETO – Ha un malore in ferrata: 49enne recuperata in elicottero

Verso le 16.20 di ieri l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione della Cengia Gabriella per un’escursionista colta da malore, circa a metà del percorso attrezzato che dal Rifugio Berti porta al Comici. La donna, 49 anni, di Bertinoro (FC), che si era ripresa, ma non era più in grado di proseguire, è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 60 metri, e trasportata per accertamenti all’ospedale di Belluno.