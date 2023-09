VENETO – Guida un autobus pubblico guardando una serie Netflix: multato

L’incredibile vicenda è emersa durante la presentazione ufficiale nella sede Ascom di Padova dei Roadpol Safety Days, nell’ambito della settimana della sicurezza stradale, dei dati sulle abitudini alla guida dei padovani. A rivelarla è il primo dirigente della polizia stradale Gianfranco Martorano che ha raccontate come, in un’occasione, un autista di mezzo pubblico è stato multato perché guardava film e serie TV su Netflix mentre era alla guida. Da notare che l’utilizzo degli smartphone è una delle principali cause di incidente. Martorano ha rivelato che in un’occasione, un padre è andato a recuperare il figlio coinvolto in un incidente causato da guida in stato d’ebbrezza, con un tasso alcolemico doppio del ragazzo.