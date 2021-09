VENETO – Grave motociclista che investe un cervo: l’animale muore

Alle 12:50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 48 subito dopo l’abitato di Pocol salendo verso passo Falzarego per un incidente tra un motociclista e un cervo: ferito il centauro, morto l’animale. I pompieri arrivati da Cortina hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM nel soccorso al motociclista straniero, che è stato stabilizzato per essere elitrasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.