VENETO – Grave incidente: autostrada in tilt

Incidente fra un camion che trasportava cereali e una bisarca stamane in autostrada A4. Lo scontro poco prima delle 8 tra Venezia e Padova in direzione di Milano, in corrispondenza dello svincolo per l’Area di Servizio Arino Ovest. Ferito gravemente il conducente del tir che è stato trasportato all’ospedale di Padova. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale di Mestre. Sul posto anche i vigili del fuoco con due automezzi e l’autogru, che hanno lavorato per liberare il ferito. Si sono formate code fino a 12 km anche per la presenza del carico del camion sulle corsie, rallentamenti anche in direzione opposta verso Trieste