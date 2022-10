VENETO – Giovani escursionisti si perdono in montagna: recuperati in serata

Ieri attorno alle 18.50 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Feltre, per due escursionisti in difficoltà sulla traversata del Tre Pietre. Partiti da Cesiomaggiore, i due amici erano saliti sul Palmar, per poi proseguire per la Cima del Tre Pietre e dalla cresta raggiungere poi il Bivacco Bosc dei Boi, lungo un viaz, la cui traccia è difficilmente intuibile e facile da perdere. Infatti verso le 15, i due 26enni, uno di Lentiai (BL) e l’altro di Cremona, avevano smarrito l’orientamento. Per un po’ avevano girato fino a riuscire a tornare sui propri passi, ormai buio e senza fonti di luce. In contatto con i soccorritori, gli escursionisti hanno descritto il percorso, dicendo di aver superato una tratto attrezzato con una corda. Capito che dovevano trovarsi a due terzi dell’itinerario, è stato detto loro di non muoversi, perché nella zona sottostante sono presenti pericolosi salti di roccia. Due squadre, una veloce e una a seguire di supporto, sono partite salendo dalla parte del Bivacco e cercando l’esile traccia tra i mughi. Ad un primo contatto vocale, sono seguiti alcuni tentativi di avvicinamento, ostacolati dalla presenza ingannatrice di vallette e crinali, fino all’individuazione alle 21.30. Dopo averli assicurati per superare i tratti più ripidi, i soccorritori sono scesi assieme a loro fino alle jeep, per poi accompagnarli alla loro auto. L’intervento si è concluso verso mezzanotte.