VENETO – Giovane boscaiolo travolto da una pianta in montagna

Alle 14.30 circa la Centrale del 118 è stata allertata dai colleghi di un boscaiolo, che era stato travolto da un albero durante i lavori in località Campopiano. Una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore, compreso un medico, ha raggiunto il 26enne della Romania e lo ha assistito per una possibile frattura del femore, fintanto che sono stati verricellati sul posto equipe medica e tecnico di elisoccorso, che lo hanno preso in carico. Il ragazzo è stato quindi issato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno. Presenti anche i Carabinieri.