VENETO – Fuoco in un appartamento: i pompieri salvano una donna

Poco dopo le 11:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cantele a Padova per l’incendio all’interno di un’abitazione di un condominio: una donna è stata evacuata facendo indossare il cappuccio sovrapressione ad aria di un operatore. I pompieri accorsi dalla centrale con due autopompe, l’autoscala e 14 operatori, hanno spento l’incendio, evitando una generalizzazione delle fiamme. Il fuoco ha interessato la zona soggiorno sala da pranzo con danni da fumo all’intera abitazione. La donna portata fuori dai vigili del fuoco è stata assistista dal personale sanitario del 118. L’intero appartamento annerito dal fumo. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.