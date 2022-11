VENETO – Frontale auto-camion: tre feriti, uno è grave

Nel pomeriggio di ieri, a Verona, si è verificato un violento incidente che ha coinvolto tre veicoli, un frontale tra auto e camion avvenuto in via Vigasio. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, una delle quali in maniera molto grave, tanto che è stata intubata e portata in ospedale in codice rosso. Gli altri feriti sono andati in ospedale in codice giallo. Via Vigasio è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore, con la polizia locale che ha condotto le operazioni di gestione dei mezzi e ha effettuato i rilievi.

Via Vigasio, così come evidenziato in una nota dalla stessa polizia locale di Verona, è rimasta «chiusa per oltre due ore, a causa anche dei liquidi persi dai veicoli coinvolti nello scontro, con gravi ripercussioni per la viabilità della zona sud nell’ora di punta». Nel frattempo, un altro incidente, sempre con «gravi ripercussioni» sul traffico, è avvenuto anche in viale del Lavoro dove si è verificato l’investimento di un pedone all’incrocio di via Garbini.