VENETO – Finco (Lega): “La Giunta intervenga sulle irregolarità amministrative all’Ipab Pieve”

“Il 29 settembre dello scorso anno, sulla base di un esposto anonimo trasmesso alla Regione e alla Corte dei Conti, è stata avviata una verifica ispettiva straordinaria nell’Ipab La Pieve di Breganze per accertare la veridicità di alcune contestazioni relative a irregolarità nella gestione della struttura”. Così il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) che sul tema annuncia, tramite una nota, il deposito di un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale.

“L’esposto – spiega Finco – denuncia diverse violazioni, tra cui la violazione della procedura per il reclutamento del Segretario Direttore. La legge, inoltre, impone a strutture di questo tipo di istituire un sistema di controlli interni, tra cui un Nucleo di Valutazione chiamato a validare le performance dei dirigenti, procedura dalla quale dipende, in sostanza, anche la conseguente retribuzione dei dipendenti. Andando con ordine, sulla vicenda del reclutamento del Segretario Direttore dell’ente sono state rilevate delle forti criticità, sia perché l’Ipab non ha provveduto ad avviare la ricerca nell’ambito dell’Ente del personale idoneo a ricoprire l’incarico da conferire, sia perché non vi è motivazione nell’assegnare un incarico esterno anziché ricorrere a un concorso pubblico”.

“Sul tema del Nucleo di valutazione – continua il Vicepresidente – nonostante il Cda dell’Ipab abbia approvato un Regolamento in materia, non risulta nominato alcun organismo con funzioni di valutazione e misurazione delle performance dei dirigenti; inoltre, non è stata corrisposta l’indennità di risultato ai dirigenti nel corso del 2022, sui quali peraltro grava una deliberazione del CDA che costituisce il fondo per la dirigenza, ma consente allo stesso di arrogarsi la facoltà di valutarne i risultati direttamente e senza alcun rispetto della disciplina di settore”.

“Alla luce di tutto ciò – conclude Finco – è mia intenzione chiedere alla Giunta quali misure intenda prendere, in prima battuta, per esercitare il potere di vigilanza e controllo di cui all’articolo 3 della L. reg. n. 23/07 al fine di sanare le irregolarità amministrative e procedurali poste in essere dal Cda dell’ente; inoltre, di intraprendere quanto opportuno affinché l’IPAB “La Pieve” rispetti norme e regolamenti, provvedendo alla nomina dei membri del nucleo di valutazione relativo alla misurazione e valutazione delle performance”.