VENETO – Fiamme in un appartamento: muore una donna

Alle 20:45, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bajardi a Padova per l’incendio divampato all’interno di un appartamento al 6 piano di un condominio: deceduta un’anziana 83enne. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autoscala, il carro aria e 9 operatori coordinati dal comandante Cristian Cusin, hanno spento le fiamme, rinvenendo all’interno il corpo della donna che è stato portato fuori. Il personale del Suem ha a lungo rianimato la donna, purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte. In fase di accertamento le cause dell’incendio. A scopo cautelativo gli ultimi tre piani sono stati evacuati e i condomini sono assistiti sul posto dal personale della protezione civile e del comune. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dello stabile da parte dei vigili del fuoco.