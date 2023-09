VENETO – Fa pipì su un’auto e viene massacrato di botte: 28enne in coma farmacologico

Un 28enne italo-colombiano, magazziniere a Cadoneghe, versa in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato massacrato di botte da uno dei gestori di un locale a San Giorgio delle Pertiche, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre. Il giovane si trovava con la famiglia nel locale per festeggiare e, ubriaco, secondo quanto riporta Il Gazzettino, è uscito per fare pipì, scegliendo di farla su un’automobile parcheggiata. Il gestore ha visto quanto accadeva e l’ha colpito violentemente più volte con pugni, facendogli perdere i sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri di Cittadella e il Suem 118. Il giovane sarebbe in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire quanto accaduto e di accertare le responsabilità dell’aggressore.