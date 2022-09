VENETO – Escursionista rimane bloccata in ferrata

A mezzogiorno e mezza circa la Centrale del 118 è stata allertata per una escursionista, che si era fatta male a metà percorso della Ferrata Berti al Sorapis e non era più in grado di proseguire. Risaliti alle coordinate del punto, in un momento in cui le nubi lo hanno permesso l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è avvicinato alla parete e il tecnico di elisoccorso ha recuperato con il verricello la 49enne tedesca, che era con un gruppo di persone quando aveva sbattuto un ginocchio. La donna è stata trasportata all’ospedale di Pieve di Cadore